Hollanda’da sahte reçete patlaması yaşanıyor

Hollanda’da sahte reçete ile eczanelerden ilaç almaya çalışanların sayısında ciddi artış yaşanması yetkilileri endişelendiriyor.
BNR’in yaptığı araştırmada yer verdiği Sağlık Müfettişliği rakamlarına göre geçtiğimiz yıl 60 sahte reçete ihbarı yapıldığı bildiriliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bilinçli ilaç kullanma enstitüsü başkanı Ruud Coolen, ” bazı kişilerin sahte reçete ile eczanelerden ağır uyku ve ağrı kesici ilaçları almaya çalışması bu ilaçların bağımlılık yapmasından kaynaklanıyor. Doktorların kolayca yazmadığı ilaçları alabilmek için bağımlıların bu yola başvurduğunu düşünüyoruz ” dedi.
Hastaların sahte reçete dışında aile hekimlerini saf dışı bırakarak nöbetçi doktorlarla istediklerini elde etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.
SONHABER.EU
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