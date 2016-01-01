Hollanda’da sahte reçete patlaması yaşanıyor

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BNR’in yaptığı araştırmada yer verdiği Sağlık Müfettişliği rakamlarına göre geçtiğimiz yıl 60 sahte reçete ihbarı yapıldığı bildiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilinçli ilaç kullanma enstitüsü başkanı Ruud Coolen, ” bazı kişilerin sahte reçete ile eczanelerden ağır uyku ve ağrı kesici ilaçları almaya çalışması bu ilaçların bağımlılık yapmasından kaynaklanıyor. Doktorların kolayca yazmadığı ilaçları alabilmek için bağımlıların bu yola başvurduğunu düşünüyoruz ” dedi.

Hastaların sahte reçete dışında aile hekimlerini saf dışı bırakarak nöbetçi doktorlarla istediklerini elde etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.

SONHABER.EU