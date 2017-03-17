Hollanda’da vatandaştan sonra sağlıkçılar da isyan etti

Hollanda’da uzun yıllardır sağlık sektöründe uygulanan kemer sıkma politikasının yeni hükümetle birlikte de devam edecek olması sağlık kurumlarını isyan ettirdi. Vatandaşın zaten zor durumda olduğunı ifade eden kurumlar ” bu gidişle ihtiyacı olan kişilere sağlık hizmeti sunamayacak hale geleceğiz ” dedi.

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Yeni hükümetin sağlık sektörüne ekstra ilgi gösterecek olmasına rağmen yapılması planlanan kesintilerin hem personel sorunu hem de vatandaşın ihtiyacı olan sağlık hizmetinin verilemeyeceği duruma gelinmesinden endişe eden sağlık kurumları daha önce de alarm vermiş ve hükümetin harekete geçmesini istemişti. Ancak yeni hükümetin sağlık planları vatandaşı olduğu gibi sağlıkçıları da memnun etmedi.

Yıllardır sağlık sigortası primleri, katkı payı (eigen risico), yetersiz sayıda personel gibi sorunların baş gösterdiği Hollanda’da, olması gerektiği gibi sağlık hizmeti almak neredeyse imkansız hale geldiğini belirten sağlık kurumları tepkilerini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CDA’lı Mona Keijzer, ” ilaç ve tedavi masrafları önümüzdeki yıl artacak. Bu nedenle kemer sıkma politikasına devam etmek zorundayız. Aksi takdirde sağlık primlerinde ciddi artış yaşanacak” dedi.

Günümüzde hastanelerde yaşanan sorunlardan dolayı sağlıkta en büyük yük aile hekimlerine düşüyor. Aile hekimleri de iş yükünün giderek arttığını ve buna artık son verilmesi gerektiğini söylüyor.

SONHABER.EU