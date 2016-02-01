Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kansere çare anne sütünde

Anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen maddenin kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiği ortaya çıkarıldı.

A+A-

Kansere çare anne sütünde

İsveç’te yapılan bir araştırma, anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen maddenin kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre; İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bağışıklık uzmanı Profesör Catharina Svanborg, keşfi antibiyotikler üzerinde çalışırken yaptığını açıkladı.

Keşfe göre Hamlet enjekte edilen hastaların tümör ölümleri günler içinde etkisini gösteriyor. Svanborg, “Hamlet’in kapasitesi büyülü gibi. Anne sütü ‘alphalactalbumin’ içeren bir protein ve bu boğaza ulaştığında kanserle mücadele ajanına dönüşüyor” diye konuştu.

Haber7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Oruç tutacaksanız mutlaka içmelisiniz Oruç tutacaksanız mutlaka içmelisiniz

Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesi ile birlikte uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor....

Hollanda’da dışkı Bankasına büyük ilgi! Hollanda’da dışkı Bankasına büyük ...

Bir yıl önce Hollanda’da açılan Dışkı Bankası (poepbank ) donör sıkıntısı çekmiyor. Çeşitli mikrobiyolojik araştırmalar yapmak amacıy...

Pirinç patlağı yemeyin uyarısı Pirinç patlağı yemeyin uyarısı

İrlanda'da yapılan bir araştırma, pirinç patlağıyla bebekler ve çocuklara yönelik pirinç içeren gıdaların dörtte üçünde tehlikeli seviy...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kansere çare anne sütünde Kansere çare anne sütünde...

Anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen madde...

Almanya’da aşırı sağcı grubun lideri muhbir iddiası Almanya’da aşırı sağcı gr...

Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcı “Blood-Honour" grubunu...

Hollanda’da hükümet kurulabilecek mi? Hollanda’da hükümet...

Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve Groenlinks'ın koalisyon görüşme...

‘ Hollanda’da yeni bir Türkiye referandumu engellenmeli ‘ ‘ Hollanda’da...

Hollanda Temsilciler Meclisinde DENK ve Forum voor Democrati...

Genç milyonerler listesinde Thuisbezorgd zirvede Genç milyonerler listesin...

Hollanda'da 100 genç milyonerlerin listesi hazırlandı. Liste...

Schiphol’de yolcuların çilesi bitmiyor Schiphol’de yolcula...

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanın...

Blokker ve Marskramer 200 mağazasını kapatıyor Blokker ve Marskramer 200...

Hollanda'da Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar, Leen Bak...

WhatsApp’tan gelen bu linke sakın tıklamayın WhatsApp’tan gelen ...

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden g...

‘ Esed rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı ‘ ‘ Esed rejimi binle...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Say...

Avrupa’da Türk toplumu FETÖ’yü sildi Avrupa’da Türk topl...

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında...

VIDEO GALERİ