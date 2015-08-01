Ölümle sonuçlanan doktor hatası 2500 euro

Hollanda’da 11 yaşındaki çocuğun beyin kanaması geçirdiğini anlamayan çocuk doktoru migren tehşisi koydu. Bir gün sonra beyin kanamasından hayatını kaybeden çocuğun hayatının bedeli 2500 euro oldu.

A+A-

2013 yılında Bornlı çocuğun fenalaşmasının ardından ailesi hastaneye götürdü. Orada görevli 30 yıl tecrübesi olan çocuk doktoru muayene ettikten sonra migren tehşisi koyup ct-scan yapılmasna gerek duymadı.

Ancak çocuğun bir gün sonra hayatını kaybetmesiyle başlatılan inceleme sonucuna göre o anda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkıyor.

Bugün Maastricht mahkemesinde görülen davada çocuğun ölümünde hatalı bulunan çocuk doktoruna 2500 euro para cezası verildi.

SONHABER.EU