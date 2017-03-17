Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Sağlık turizminde Avrupa’nın merkezi olacağız ”

Sağlık Bakanı Demircan, “Sağlık turizminde Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya bölgesinin merkezi olacağız. Medikal sağlık turist sayısını yılda 1,5 milyon, termal sağlık turist sayısını yılda 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

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” Sağlık turizminde Avrupa’nın merkezi olacağız ”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplantı Salonu’nda “Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü”nü imzaladı.

Bakan Demircan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki potansiyelinin yurt dışında daha etkin tanıtımını sağlamaya yönelik önemli bir iş birliği protokolünü imzalamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Protokolle sağlık turizmindeki büyük hedeflere ulaşılacağını belirten Demircan, sağlıkta dönüşüm reformlarını, sağlıkta gelişim ve kalite dönemiyle yeni bir faza taşıdıklarına işaret etti. Demircan, gerek altyapı gerekse insan kaynağı açısından dünyanın sayılı sağlık merkezlerine sahip bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye’nin sağlık turizminde hızla geliştiğine dikkati çeken Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok önemli fırsatlarımız ve avantajlarımız var. Dört mevsimi bir arada yaşadığımız cennet vatanımız, tarihi ve doğal zenginliklerimiz var. Dünyanın en misafirperver milletiyiz. Yetişmiş insan kaynağımız, kaliteli hizmet ve uygun fiyat en önemli avantajlarımızı oluşturmaktadır. 2016 yılı içinde kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarımızda 359 bin uluslararası hastaya sağlık hizmeti sunduk. 2017’nin ilk 6 ayında ise bu rakamlar 183 bin oldu. Jeotermal potansiyeli bakımından dünyada ilk 7 ülke arasındayız. 2023 hedefimiz, sağlık turizminde dünyanın ilk 2 ülkesi arasında yer almaktır.

Sağlık turizminde Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya bölgesinin merkezi olacağız. Bu çerçevede medikal sağlık turist sayısını yılda 1,5 milyon, termal sağlık turist sayısını yılda 1 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla halihazırda 23 ülkeye sağlık alanında eğitim, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmetleri sunduğumuz ülke sayısını 35’e çıkaracağız.”

Yapısal düzenlemelerin de hızla hayata geçirileceğini anlatan Demircan, gelecek günlerde yasa çalışmasını TBMM’ye göndereceklerini bildirdi.

AA

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