Second opinion hayat kurtarıyor

Hollanda’da vatandaşların kayıtlı oldukları hastaneler dışında ikinci görüş (second opinion)denilen uygulama ile başka doktor ve hastane istedikleri takdirde tedavilerinin daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

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25 Bin üyesi olan Hollanda hasta federasyonu tarafından yapılan araştırmada 2015 ve 2016 yılında second opinion’a başvuran veya başvurmak isteyen 2300 kişiye yaşadıkları tecrübeler soruldu. Bu hastaların kronik veya ölümcül hastalıkları olduğu belirtiliyor.

Bu kişilerde yarısından fazlası başvurdukları ikinci doktorlarının farklı tedavi yöntemleri uyguladıklarını ve daha başarılı olduklarını ifade ettiği bildirildi. Ancak hastaların genelde doktorlarına başka bir doktorla görüşmek istediklerini söylemekten çekindikleri saptandı.

Federasyon başkanı Dianda Veldman, ”çıkan sonuca göre, yüzde 50’nin üzerinde ikinci görüşe başvurmanın tedavilere olumlu yansımasını göz önünde bulundurmak gerek. Bu nedenle doktorları veya hastaneleri konusunda içleri rahat olmayan hastaların kesinlikle ikinci görüşe başvurmalarını tavsiye ediyoruz ” dedi.

SONHABER.EU