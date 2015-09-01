Şeker çocukların duygularıyla oynuyor

Şeker çocuklarda yoğunlaşma, algılama ve duyguları kontrol etme yeteneklerini engelliyor.
Diyetisyenler ve hekimler sık sık şekerin zararlarından bahsediyor. Bu zararlar, yetişkinlerden daha çok çocukları etkiliyor. Araştırmalar, çocuklardaki ani kan şekeri yükselmelerinin yetişkinlere kıyasala daha çok adrenalin ürettiğini ortaya koydu. Kandaki glikoz düzeylerinde ani yükselmelere neden olan basit karbonhidratlar ve rafine edilmiş şekerler tehlike kaynağı olarak görülüyor.
Bu ani artışlar, çocuklarda yoğunlaşma, algılama ve duyguları kontrol etme yeteneklerini engelliyor. Uzmanlar, obezite, diş çürümesi ve diğer hastalıkların tehlikelerinden kaçınmak için çocuklarda şeker tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması çağrısında buluyor.
Haber7
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