Sigarayı bırakmanın en doğru yolu

Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, fizyojik ve psikolojik bir bağımlılık olduğu için sigarayı bırakmanın en doğru ve sağlıklı yolunun profesyonel destek almak olduğunu vurguladı.

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Öge, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigara bağımlılığı tedavisi hakkında açıklamada bulundu. Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, “Sigara bağımlılığı bırakılması zor ve zaman alan bağımlılık türlerinden biridir. Sigara kullanan her birey sigaranın zarar verici etkilerini bilmesine rağmen, sigaradan bir türlü vazgeçemez. Sigara kullanıcılarının birçoğu istedikleri zaman sigarayı bırakabileceklerine inanarak, sigara kullanmaya başlarlar. Oysaki kullanıcılar, sigaranın fizyolojik ve psikolojik bir bağımlılık olmasının bu durumu ne kadar güçleştirdiğinin farkında değildir” diye belirtti.

Sigaranın Bağımlılık Etkisi

Sigara içenlerin sigaradan vazgeçememe sebeplerinin altında fizyolojik ve psikolojik bağımlılık yattığını anlatan Öge, “Fizyolojik bağımlılıkta, nikotinin beyne ulaşmasıyla, ”dopamin” salgılanmaya başlar. Bu salgı kişiye haz ve keyif verir. Sigara içildiğinde dopamin salgısının etkisiyle kişi kendini sakin ve iyi hissetmeye başlar. Böylece beden daha fazla nikotin tüketmek isteyerek bağımlılık oluşturur. Psikolojik bağımlılıkta ise; sigara zor durumla başa çıkabilmek için kişinin arkadaş yerine koyduğu bir nesne olur. Bu arkadaş kişinin üzgün, kaygılı, heyecanlı, stresli olduğu zamanlarda kişiye eşlik eder.

Sigaranın psikolojik anlamdaki başka bir etkisi de uyarıcı-tepki ilişkisi olmasıdır. Bu durum kullanıcıların daha fazla sigara tüketmesine sebep olur. Çayın ya da kahvenin yanında sigara tüketen bir kullanıcı her çay ya da kahve içtiğinde farkında olmadan, kendini sigara içme ihtiyacı içinde hisseder. Duygusal durumlar ve tepkiler sigaraya başlamayı, bağımlılığın oluşmasını ve bağımlılığın şiddetini etkileyen psikolojik faktörlerdir” dedi.

Sigara Bağımlılığını Kolaylaştıran Sebepler

Uzman Psikoloğ Yelda Uçtu Öge “Sigaraya başlamayı kolaylaştıran faktörlerin başında psikolojik ruh halimizin ve sosyal çevremizin etkisi büyüktür. Stresle başa çıkabilmek ya da arkadaş çevresine özenmek-kabul görmek amacıyla başlanan sigara bir süre sonra keyif verici olmaktan çıkar. Bireyin psikolojik olarak öfkeli, üzgün, stresli olduğu anlarda kendini sakinleştirmek amacıyla içtiği sigara fizyolojik etkiyle birlikte yoksunluk belirtilerine dönüşmeye başlar. Kişi bu kez sigara içmediğinde yaşadığı yoksunluk belirtilerinden kurtulmak için sigara içmeye devam eder” diye anlattı.

Sigara Bağımlılığının Tedavisi

Öge, “Sigarayı bırakmak istiyorsanız hangi yaşta olduğunuzun, hangi yaşam olaylarıyla mücadele ettiğinizin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sizin sigarayı bırakma isteğinizdir. Sigaradan kurtulmak için hiçbir zaman geç değildir. Sigarayı daha öncesinde kendinizce bırakmak istemiş olup da bırakamamış olabilirsiniz. Bu durum sizin sigara bağımlılığınızdan kurtulamayacağınız anlamına gelmemektedir. Sigara bağımlısı bir birey için tek başına sigarayı bırakabilmek oldukça güçtür. Bu sebeple mutlaka uzman yardımı almanız gerekir. Sigara bağımlılığı tedavisinde hem Göğüs Hastalıkları Uzmanı hem de Psikolog desteği almanız çok önemlidir. Doktorunuz size bir takım değerlendirmeler yapacak ve uygun ilaca başlayacaktır. Psikoloğunuz bu süreçte sigara bağımlılığıyla baş etme becerileri, öfke-yeme kontrolü, iletişim becerileri, gevşeme teknikleri ve davranışçı yöntemler kullanarak sigaranın psikolojik tedavisini gerçekleştirecektir” diye kaydetti.

İHA