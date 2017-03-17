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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Simit diyetiyle 3 günde 3 kilo

Uzmanlar, simit diyeti sayesinde 3 günde 3 kilo, haftada 6 kilo veya 2 haftada 7 kilo verilebileceğini söylüyor.

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Simit diyetiyle 3 günde 3 kilo

Simit diyeti ile kısa sürede kilo verenler bu menüyü takip ediyor. İşte örnek simit diyeti menüsü:

1.Gün

Sabah; 1 bardak su içene nane ve limon ekleyip için yarım simidin yanına 2 yumurta ile hazırlanan sebzeli omlet.

Öğlen; bir tabak sebze yemeği

Ara öğün; yarım simit, 1 bardak light ayran.

Akşam yemeği; 200 gram derisiz tavukgöğsü. Ara öğün; rezene çayı (içine tarçın ve karanfil eklenebilir)

2.Gün

Sabah; nane ve limonlu 1 bardak su, 2 tane üçgen peynir, yarım simit, domates ve salatalıkla yapılmış salata.

Öğlen; bir tabak ıspanak yemeği.

Ara öğün; yarım simit, 1 bardak light ayran.

Akşam yemeği; 200 gram ızgara balık, bir kase salata.

Ara öğün; tarçınlı karanfilli ıhlamur çayı.

3.Gün

Sabah; 2 kuru eriği bir bardak suya akşamdan koyarak bekletin. Önce eriğin kendisini yiyin, ardından suyunu için. Yarım simit, 1 kibrit kutusu peynir, maydanoz, domates, salatalıktan oluşan salata.

Öğle yemeği; doyana kadar salata.

Ara öğün; yarım simit, 1 bardak light ayran.

Akşam Yemeği; 150 gram ızgara et, ızgara biber, patlıcan, kabak.

Ara öğün; limon dilimli rezene çayı

Haber7

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