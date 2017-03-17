Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sudan daha sağlıklı içecekler

Yazın bol sıvı özellikle de su tüketmemiz gerektiği artık hepimiz tarafından biliniyor… Ancak bazı içecekler var ki, onlar sudan bile daha sağlıklı.

A+A-

Sudan daha sağlıklı içecekler

Aloe suyu

Antioksidanlarla dolu olan ve beslenme uzmanları tarafından da tavsiye edilen aloe, sindirime, hücre yenilemesine ve yara kapanmalarında mucizevi etkiye sahip…

Klorofil suyu

Adını belki de ilk kez duyacağınız klorofil suyu, içerdiği meyve özleri ve bitkilere rengini veren klorofil maddesi nedeniyle bir bardağıyla 4 bardak ıspanaktan bile daha fazla antioksidan içeriyor.

Hindistan cevizi suyu

Hindistan cevizinin sütü kadar suyu da bir o kadar faydalı… Doğal hindistan cevizi de zengin potasyum içeriği sayesinde sudan çok daha besleyici. Tabi ki şeker eklenmemiş olması koşuluyla!

Probiyotik su

Sağlıklı bağırsaklar istiyorsanız probiyotik su tüketmelisiniz. Ağrısız çalışan bağırsakların yolu probiyotik sulardan geçiyor. Ayrıca bu karışımlar sizi gün boyunca susuz hissettirmeden enerjik tutacak.

Meyveli su

Suyun içine atacağınız elma, limon, şeftali gibi her meyve kuvvetli bir antioksidan özelliğine sahip. Burada önemli olan meyve suyu ile meyveli suyu karıştırmamak!

Pancar suyu

Potasyum, B vitamini, magnezyum ve demir kaynağı olan pancar suyu, içindeki şeker oranına rağmen içebileceğiniz en yararlı içeceklerden…

Milliyet

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da Alzheimer 2040 yılında birinci ölüm nedeni olacak Hollanda’da Alzheimer 2040 yılında birin...

Hollanda’da Alzheimer veya benzeri akıl zayıflığı hastalıkları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2040 yılına kadar 3 misli art...

Güneş kremlerinde bulunan madde kansere neden olabiliyor Güneş kremlerinde bulunan madde kansere ...

Bazı Güneş kremlerinde bulunan maddenin kişilerde direkt olarak kanseri tetiklemediği ancak vücudumuzu koruyan antidoksidanlara zarar v...

Starbucks ve Caffe Nero’da bakteri skandalı Starbucks ve Caffe Nero’da bakteri...

Starbucks ve Caffe Nero gibi dünyaca ünlü kahve zincirlerinde insan sağlığı için tehlikeli özellik taşıyan koliform bakteriye rastlandı...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hamile kadın bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti Hamile kadın bıçaklı sald...

Hollanda'nın Utrecht bölgesinde bulunan Lopik kentinde yaşay...

Açılış öncesi 2 bomba ihbarı asılsız çıktı Açılış öncesi 2 bomba ihb...

Samsun'da 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Aç...

Sudan daha sağlıklı içecekler Sudan daha sağlıklı içece...

Yazın bol sıvı özellikle de su tüketmemiz gerektiği artık he...

Selimiye Cami inşaatına PEGİDA’dan tehdit Selimiye Cami inşaatına P...

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA harekatı Hollanda Diyanet Vak...

Jeugdzorgd’dan büyük hata ! Jeugdzorgd’dan büyü...

Müfettişlik yaptığı incelemede Hollanda'da arkadaşları taraf...

Müslüman olan Hollandalı Malezya prensesiyle evleniyor Müslüman olan Hollandalı ...

2015 Yılında Müslüman olan ve Hollanda'dan Güneydoğu Asya bö...

KLM-Air France ortaklığı başarısız oldu KLM-Air France ortaklığı ...

Fransa havacılık enstitüsü ve Tilburg Üniversitesi'nden Niel...

Susuz kalan hastanede tüm çalışmalar iptal edildi Susuz kalan hastanede tüm...

Hollanda'da hastanede su borusu patlamasının ardından saatle...

Dövizli askerlikte 1095 gün çalışma şartı sorun oluyor Dövizli askerlikte 1095 g...

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile yurtdışında yaşayan Tür...

Futbol Federasyonu Başkanı ve oğlu gözaltına alındı Futbol Federasyonu Başkan...

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Vilar ve oğlu...

VIDEO GALERİ