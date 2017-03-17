Sudan daha sağlıklı içecekler

Yazın bol sıvı özellikle de su tüketmemiz gerektiği artık hepimiz tarafından biliniyor… Ancak bazı içecekler var ki, onlar sudan bile daha sağlıklı.

A+A-

Aloe suyu

Antioksidanlarla dolu olan ve beslenme uzmanları tarafından da tavsiye edilen aloe, sindirime, hücre yenilemesine ve yara kapanmalarında mucizevi etkiye sahip…

Klorofil suyu

Adını belki de ilk kez duyacağınız klorofil suyu, içerdiği meyve özleri ve bitkilere rengini veren klorofil maddesi nedeniyle bir bardağıyla 4 bardak ıspanaktan bile daha fazla antioksidan içeriyor.

Hindistan cevizi suyu

Hindistan cevizinin sütü kadar suyu da bir o kadar faydalı… Doğal hindistan cevizi de zengin potasyum içeriği sayesinde sudan çok daha besleyici. Tabi ki şeker eklenmemiş olması koşuluyla!

Probiyotik su

Sağlıklı bağırsaklar istiyorsanız probiyotik su tüketmelisiniz. Ağrısız çalışan bağırsakların yolu probiyotik sulardan geçiyor. Ayrıca bu karışımlar sizi gün boyunca susuz hissettirmeden enerjik tutacak.

Meyveli su

Suyun içine atacağınız elma, limon, şeftali gibi her meyve kuvvetli bir antioksidan özelliğine sahip. Burada önemli olan meyve suyu ile meyveli suyu karıştırmamak!

Pancar suyu

Potasyum, B vitamini, magnezyum ve demir kaynağı olan pancar suyu, içindeki şeker oranına rağmen içebileceğiniz en yararlı içeceklerden…

Milliyet