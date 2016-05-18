Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vrije Üniversitesi dua ile tedaviyi araştırıyor

Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan Vrije Üniversitesi VU dua ile uygulanan tedavi yöntemleriyle iyileşenlerin tıbbi açıklamasını araştırıyor.

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Vrije Üniversitesi dua ile tedaviyi araştırıyor

Trouw gazetesine konuşan aile hekimi Dirk Kruijthoff araştırma başkanlığını yürüteceğini belirtip, ”tıbbi tedavilerin dışında ‘mucizevi tedaviler’ dediğimiz dua veya el ile yapılan müdaheleler sonucu iyileşmelerin araştırılması için çalışma başlatıyoruz ” dedi.

Bu yöntemlerle iyileşenlerin tıbbi açıklamasının olup olmadığını araştıracaklarını aktaran Kruijthoff, özellikle yurtdışında bu tarz tedavi yöntemlerinin revaçta olduğunu ve incelenmesi gerektiğini savundu.

SONHABER.EU

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