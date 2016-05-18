Vrije Üniversitesi dua ile tedaviyi araştırıyor

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Trouw gazetesine konuşan aile hekimi Dirk Kruijthoff araştırma başkanlığını yürüteceğini belirtip, ”tıbbi tedavilerin dışında ‘mucizevi tedaviler’ dediğimiz dua veya el ile yapılan müdaheleler sonucu iyileşmelerin araştırılması için çalışma başlatıyoruz ” dedi.

Bu yöntemlerle iyileşenlerin tıbbi açıklamasının olup olmadığını araştıracaklarını aktaran Kruijthoff, özellikle yurtdışında bu tarz tedavi yöntemlerinin revaçta olduğunu ve incelenmesi gerektiğini savundu.

SONHABER.EU