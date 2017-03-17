2019 Süper Kupa finali BJK Vodafone Park’ta

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Foto: BJK.com.tr

11 Nisan 2016’da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, 2019’da ise dünyanın gözünü üzerine çekecek. UEFA Yönetim Kurulu’nun Nyon’da yaptığı toplantıda 2019 UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Park’ta oynanması kararlaştırıldı.

Hem siyah-beyazlı camia hem de Türk futbolu açısından önem arz eden bu kararla birlikte 2005’te Olimpiyat Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009’da Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan UEFA Kupası Finali’nin ardından Türkiye, UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek.

Vodafone Park’ın arasından sıyrılmayı başardığı adaylar şunlardı:

Qemal Stafa Stadı (Tiran/Arnavutluk), Stadium de Toulouse (Toulouse/Fransa), Florian Albert Stadı (Budapeşte/Macaristan), Sammy Ofer Stadı (Haifa/İsrail), Astana Arena (Astana/Kazakistan), Windsor Park (Belfast/Kuzey İrlanda), Arena Gdansk (Gdansk/Polonya), Narodowy Stadı (Varşova/Polonya)

NTV