Ajaxlı oyuncu Abdelhak Nouri (20) ülkeyi yasa boğdu

Ajax kulübü tarafından yapılan açıklamada 20 yaşındaki Abdelhak Nouri’nin ciddi ve kalıcı beyin hasarı gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

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Foto: Youtube

İnnsbruck’ta tedavi gören Nouri’nin beyindeki birçok fonksiyonun işlevini kaybettiği ve iyileşme şansının olmadığı aktarıldı. Nouri’nin baygınlık anında beynine yeterli derecede oksijen gitmemesi nedeniyle beyinde hasar oluştuğu belirtiliyor.

Werder Bremen ile hazırlak maçında kalp ritim bozukluğu nedeniyle baygınlık geçiren genç futbolcu yapılan reanimasyonla hayata geri dönmüş ve helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede uyutulan Nouri’nin beyin fonksiyonları takibe alınmıştı. Bugün yapılan son incelemelerde malesef kalıcı beyin hasarı tespit edildiği bildirildi.

Nouri ailesi evlatlarının iyileşeceği konusunda ümidini yitirmediğini belirtirken, önümüzdeki günlerde tedavisine devam etmek için genç futbolcunun Hollanda’ya nakledileceği bilgisi verildi.

Hollanda’da genç oyuncunun durumu ülkeyi yasa boğarken, futbol düyasından üzüntülerini dile getiren Van Persie, Kluivert, Van der Sar, Frank de Boer gibi bir çok isim Nouri’ye destek mesajları yağdırdı.

SONHABER.EU