Arda’nın yeni adresi belli oldu …

Dünya devi Barcelona’da kariyerini sürdüren Arda Turan’ın Chelsea’ye gitmek istediği ve Stamford Bridge’e yakın bir yerden ev aldığı ortaya çıktı.
Milli futbolcunun İngiltere’de ev aldığı ve kariyerini Premier Lig’de sürdürmek istediği öne sürüldü.
ESPN’nin haberine göre; Barcelona’nın teknik patronu Luis Enrique’nin kendisine şans vermediğini düşünen ve bu durumdan şikayetçi olduğu öne sürülen Arda Turan’ın Chelsea’nin stadı Stamford Bridge’e yakın bir yerden ev sahibi olduğu belirtildi.
Atletico Madrid’den eski takım arkadaşı Diego Costa’nın da Chelsea’deki hocası Antonio Conte’ye bu konuda fikir verdiği öne sürüldü.
Kaynak Haber7
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