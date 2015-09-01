Avcı yeni Emre’sini Hollanda’da buldu

Ligde şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun alternatifini Hollanda’da buldu.
Süper Lig’in ilk yarısını 36 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Önceki gün, 4 büyüklerin de peşinde koştuğu Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki yetenekli oyuncusu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattığını duyuran turuncu-lacivertliler, ikinci takviyeyi Hollanda’dan yaptı. Willem forması giyen Anouar Kali, ocak ayından itibaren Başakşehir forması giyecek.
Orta sahada Emre Belözoğlu’nun sıklıkla sakatlanmasıyla geriden oyun kurmakta zorlanan İstanbul ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda tecrübeli isme alternatif arayışına girmişti. 25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan yönetim, futbolcuya önümüzdeki günlerde resmi imzayı attıracak. Başakşehir, Kali için kulübüne 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
KAYNAK YENİAKİT.COM.TR
Ligde şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar sürdürmek iste...
Bu yardım gençleri çok sevindirecek. İşsiz ve okumayan gençl...
Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab, DAE...
Hollanda'da Amsterdamlı Mustafa'ya içindeki Türk ve Müslüman...
Hollanda'da vatandaş Kral Willem Alexander'dan ev,para, tati...
Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçi...
Polis, Moskova'da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle ...
"Asıl mücadelemiz Müslüman görünümlü iblislerle"...
Son aylarda Samsung'un şöhreti ne yazık ki patlamalarla zede...
Bu yıl Türkiye'den Almanya'ya iltica edenlerin sayısı geçtiğ...