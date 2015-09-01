Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avcı yeni Emre’sini Hollanda’da buldu

Ligde şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun alternatifini Hollanda’da buldu.

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Avcı yeni Emre’sini Hollanda’da buldu

Süper Lig’in ilk yarısını 36 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Önceki gün, 4 büyüklerin de peşinde koştuğu Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki yetenekli oyuncusu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattığını duyuran turuncu-lacivertliler, ikinci takviyeyi Hollanda’dan yaptı. Willem forması giyen Anouar Kali, ocak ayından itibaren Başakşehir forması giyecek.

Orta sahada Emre Belözoğlu’nun sıklıkla sakatlanmasıyla geriden oyun kurmakta zorlanan İstanbul ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda tecrübeli isme alternatif arayışına girmişti. 25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan yönetim, futbolcuya önümüzdeki günlerde resmi imzayı attıracak. Başakşehir, Kali için kulübüne 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

KAYNAK YENİAKİT.COM.TR

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