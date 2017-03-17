Avrupa liglerinde en az gol yiyen file bekçileri

Avrupa’nın önde gelen liglerinde 2017-18 sezonunda maç başı bir gol ortalamasının altına düşerek rakip forvetlere kalesini kapatan birçok deneyimli kaleci bulunuyor.

A+A-

Avrupa futbolunun önemli liglerinde bu sezon kalesine duvar ören formda file bekçileri, yüksek performanslarıyla takımının başarısında büyük rol oynuyor.

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya’da maç başı bir gol yeme ortalamasının altına düşerek rakip forvetlere geçit vermeyen file bekçileri arasında ünlüler kadar yeni isimler de dikkati çekiyor.

Yaptıkları kurtarışlarla takımının ligde ve Avrupa arenasında aldığı puanlara doğrudan etki eden söz konusu kaleciler arasında İngiltere Premier Lig’de üç eldiven öne çıkıyor.

Ederson büyük yükselişte

Premier Lig’de 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak henüz yenilgi yüzü görmeyen lider Manchester City’nin başarısında, sezon başında Sporting Lizbon’dan 40 milyon avro karşılığında transfer edilen Brezilyalı kaleci Ederson’un büyük katkısı bulunuyor.

Ligde çıktığı 9 maçın 6’sında kalesini gole kapatan ve sadece 4 gole izin veren 24 yaşındaki Ederson, uzun yıllardır kaleci sıkıntısı yaşayan Manchester City’deki performansıyla göz dolduruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir grafik sergileyen ve grubunda 3’te 3 yaparak liderliğini sürdüren Manchester City’de Ederson, sadece takımının Napoli’yi 2-1 yendiği son maçta kalesinde gol gördü.

Yüksek formuyla teknik direktör Tite’nin de dikkatini çeken Ederson, Brezilya Milli Takımı’nın Şili’yi 3-0 yendiği 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde takımının kalesini ilk kez korudu.

De Gea formunun zirvesinde

Son yıllarda beklenilen başarıların uzağında kalan Manchester United’ın bu sezon farklı bir görüntü sergileyerek ligde ve Avrupa’da başarılı bir performans sergilemesinde İspanyol milli kaleci David de Gea önemli rol oynadı.

Ligde 9 maçın 7’sinde kalesini gole kapayan ve sadece 4 kez ağların havalanmasını önleyemeyen 26 yaşındaki kaleci, takımının 20 puanla zirve mücadelesini sürdürmesine katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 9 puan toplayarak grup liderliğini sürdüren Manchester United’da İspanyol file bekçisi, kalesinde tek gol gördü.

Lloris formunu sürdüyor

Fransa’nın son yıllarda yetiştirdiği en iyi kaleci olarak gösterilen Hugo Lloris ise bu sezon ligde 20 puanı bulunan ve zirve yarışını sürdüren takımı Tottenham’a kurtarışlarıyla hayat verdi.

Bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 12 maçta toplam 8 gol yiyen 30 yaşındaki kaleci, İngiliz golcü Harry Kane ile takımının son yıllardaki yükselişine doğrudan katkı sağlayan isimlerin başında geliyor.

La Liga’da Ter Stegen rüzgarı

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) köklü kulüplerinden Barcelona’da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen de bu sezona iyi başlangıç yapan isimler arasında yer aldı.

La Liga’da 9 maçta topladığı 25 puanla lider konumda bulunan Barcelona’da kalesinde toplam 3 gol gören 25 yaşındaki kaleci, 6 maçta rakip oyunculara gol şansı tanımadı. Şampiyonlar Ligi’nde de 3 maçta 9 puan toplayan Katalan temsilcisinde Ter Stegen, sadece takımının 3-1 kazandığı Olympiakos maçında kalesini gole kapatamadı.

Ligin mütevazi ekiplerinden Leganes’in tecrübeli oyuncusu Ivan Cuellar da bu sezonki iyi performansıyla dikkati çekti. Ligde 17 puanla 5’inci sırada yer alan İspanya temsilcisinde 33 yaşındaki Cuellar, 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.

La Liga’da bir gol yeme ortalamasının altına düşen kaleciler arasında Atletico Madridli Jan Oblak (9 maçta 5 gol) ve Real Madridli Keylor Navas (6 maçta 5 gol) da yer alıyor.

Fransa’da sürpriz isimler

Fransa liginde sezonun formda kalecileri arasında sürpriz isimler bulunuyor. Sezona iyi bir başlangıç yaparak ligde 20 puanla 3’üncü sırada yer alan Nantes’ın yaz transfer sezonunda Fiorentina’dan satın aldığı Rumen oyuncu Ciprian Tatarusanu, forma giydiği 9 maçta ağlarında sadece 4 gol gördü.

Bu sezon 5 maçta kalesini gole kapatan ve ligin en az gol yiyen kalecisi konumundaki 31 yaşındaki Tatarusanu’yu, Montpellier’in file bekçisi Benjamin Lecomte takip ediyor.

Fransız kaleci, ligde forma giydiği 10 maçta kalesinde sadece 6 gole izin verdi. Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan ve rakip fileleri 10 maçta 8 kez havalandırabilen Montpellier, 26 yaşındaki Lecomte’nin üstün performansının yardımıyla 15 puan toplayarak ligin 8’inci sırasına yerleşti.

Caen’in 37 yaşındaki deneyimli oyuncusu Remy Vercoutre ile Paris Saint-Germainli (PSG) Alphonse Areola da bu sezon forma giydiği 10 lig maçında kalesinde 8 gol görerek sezona formda bir başlangıç yaptı.

Bundesliga’dan 3 kaleci

Bundesliga’da 20 puanla liderliğini sürdüren Borussia Dortmund’un İsviçreli file bekçisi Roman Bürki kalesinde 9 maçta 7 gole engel olamadı. Ligde başarılı bir görüntü sergilemesine rağmen 26 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 3 maçta 7 kez ağların sarsılmasını önleyemedi.

Bayern Münih’in Alman kalecisi Sven Ulreich (6 maçta 5 gol) ve Hannoverli Philipp Tschauner (9 maçta 7 gol) de bir gol ortalamasının altına düşerek ligin başarılı kalecileri arasına adlarını yazdırdı.

İtalya’da tecrübeli isimler ön planda

Roma’nın Brezilyalı kalecisi Alisson, forma giydiği 9 maçta kalesinde sadece 5 gole engel olamadı. 6 müsabakada rakip forvetlere geçit vermeyen Allison, ligin en iyi istatistiğine sahip oldu.

İtalya 1. Futbol Ligi’nde bu sezon zirve yarışına dahil olan takımlardan lider Napoli’nin 35 yaşındaki deneyimli İspanyol file bekçisi Pepe Reina, 5 lig maçında kalesini gole kapatırken, forma giydiği 10 karşılaşmada 7 gol gördü. Inter’in Sloven file bekçisi Samir Handanovic de benzer şeki̇lde 10 lig maçında 7 kez kalesini gole kapatamadı.

AA