Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avustralya Açık’ta 6 Türk tenisçi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda bu sene gençler ve büyüklerde, 6 sporcuyla mücadele edeceklerini söyledi.

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Avustralya Açık’ta 6 Türk tenisçi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-29 Ocak’ta düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvasına sporcuların programlı bir şekilde hazırlandığını anlattı.

Avustralya Açık’ta gençler ve büyüklerde, elemelerden itibaren 6 sporcuyla mücadele edeceklerini belirten Durmuş, “Bu, bizim ve ülkemiz için bir ilk. Çağla Büyükakçay teklerde, İpek Soylu da çiftlerde ana tabloda oynayacak. Bunlar kendi puanlarıyla hak ettikleri sonuçlar. Marsel İlhan da elemelerden geçerse büyüklerde 3 tane sporcumuzla Avustralya Açık’ta mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Bu yıl hem gençlerde hem de büyüklerde ana tabloda oynayabilen sporculara sahip olduklarını anlatan Durmuş, “Bu da bizim gurur kaynağımız. Gençlerde de 3 sporcumuz mücadele edecek. Yani toplamda 6 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Gençlerimiz için bir ilk. Hep ilkleri başararak, bir sonraki adımı hazırlıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Sporculara yeni hedefler
Durmuş, Türk sporcular Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Marsel İlhan’dan yeni dönemde dünya sıralamasındaki yerlerini yükseltmelerini beklediklerini söyledi.

Dünyada 60. sıraya yükselmiş Çağla’nın hedefinin 50, 20 veya 10 olması gerektiğini vurgulayan Cengiz Durmuş, şunları kaydetti:

“İpek teklerde 150. sırada. Şimdiki hedefi 100, 60, hatta 50 olmalıdır. Marsel’in biraz puanı düştü ama tekrardan yükselecek. Yeniden ilk 50’lere girme hedefi var. Alttan gelen sporcuların ağabey ve ablalarına yetişebilmeleri için ilk 100’e girebilmeleri çok önemli. Hem derece, hem de sayı olarak yükselmeleri gerekir.”

KAYNAK AA

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