Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!

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Beşiktaş’ın rakibi Osmanlıspor’u eleyen Olympiakos oldu. İlk maç 9 Mart’ta Yunanistan’da oynanacak. İkinci maç ise 16 Mart’ta İstanbul’da oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Celta Vigo – Krasnodar

APOEL Nicosia – Anderlecht

Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach

Lyon – Roma

Rostov – Manchester United

Olympiakos – Beşiktaş

Gent – Genk

Kopenhag – Ajax

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

Kaynak Haber7