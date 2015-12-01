UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu.
Beşiktaş’ın rakibi Osmanlıspor’u eleyen Olympiakos oldu. İlk maç 9 Mart’ta Yunanistan’da oynanacak. İkinci maç ise 16 Mart’ta İstanbul’da oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Celta Vigo – Krasnodar
APOEL Nicosia – Anderlecht
Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach
Lyon – Roma
Rostov – Manchester United
Olympiakos – Beşiktaş
Gent – Genk
Kopenhag – Ajax
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.
Kaynak Haber7
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