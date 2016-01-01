Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

BTSKF’de yeni yönetim kurulu belirlendi

Kısa adı BTSKF olan Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu, gerçekleştirilen son olağanüstü genel kurulda yeni yönetimini belirledi.

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BTSKF’de yeni yönetim kurulu belirlendi

Belçika’nın bölgesel Amatör liglerde mücadele eden Türk futbol takımları spor kulüpleri ile birlikte başkent Brüksel’de bulunan BTSKF ofisinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda belirlenen yönetimde, Belçika Türk futbolunun tanınmış isimlerinden oluştu.

Böylece Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu adına katılan 7 üyenin katkılarıyla yapılan genel kurulda, yönetim yenilenmiş oldu.

Anvers Türksport Kulüp Başkanı Sinan Şener, Charleroi Bölgesinden Millî Takım Antrenörü Ömer Yavuz, Charleroi Trabzonspor Başkanı Salih Atasever ve Brüksel Bölgesi Spor Kordinatorü Halit Akkaş Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu’na katılarak yeni yönetimde yer almış oldular.

BTSKF’nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan: Ali Aydoğdu

Asbaşkan: Nedim Koçaslan

Başkan Yardımcısı: Salih Atasever

Menajer ve Sekreter: Halit Akkaş

Antrenör: Ömer Yavuz

Muasebeci: Adnan Ceylan

Basın sözcüsü ve Asil Üye: Sinan Şener

Kaynak Yenivatan.be

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