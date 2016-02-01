Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ergi Kırkın Avustralya Açık’tan elendi

Avustralya Açık’ta genç erkekler kategorisi ikinci turunda Ferguson’a 2-0 yenilen Ergi Kırkın, turnuvaya veda etti.

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Ergi Kırkın Avustralya Açık’tan elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın gençler kategorisinde tek erkeklerde 11 numaralı seribaşı Ergi Kırkın, ikinci turda ev sahibi ülkeden Chase Ferguson’a 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın genç erkekler kategorisinde milli tenisçi Ergi Kırkın, ikinci tur maçında Chase Ferguson ile karşılaştı.

İlk seti “tie-break” ile 7-6, ikinci seti ise 6-4 kaybeden Ergi Kırkın, turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Avustralya Açık’ta birinci turu geçerek bir grand slam turnuvasının gençler kategorisinde tek erkeklerde ana tablo maçı kazanan ilk Türk olmuştu.

KAYNAK AA

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