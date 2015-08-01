EYOF 2017’de curling kızlarda Türkiye yarı finale yükseldi

Katar Açık Tenis Turnuvası ilk turunda İspanyol Muguruza ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti....

Almanya'da Kreisliga amatör futbol liginde mücadele eden Anadolu Spor, sığınmacılar için yürüttüğü çalışmalardan dolayı FVM tarafından ...