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Avrupa'nın Güçlü Medyası

EYOF 2017’de curling kızlarda Türkiye yarı finale yükseldi

EYOF 2017’de curling kızlardaki grup müsabakalarında Türkiye A takımı, Rusya’yı 6-4 yenerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.

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EYOF 2017’de curling kızlarda Türkiye yarı finale yükseldi

Erzurum’da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, grup maçında Rusya’yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

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Yakutiye ilçesindeki Curling Arena’da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı Rusya’yı yenerken, Türkiye B takımı ise Polonya’ya yenildi.

Türkiye A takımı, gruptaki 4 maçtan 3’ünde galip gelerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.

Gruptaki diğer maçta Türkiye B takımı, Polonya’ya 10-3 yenilerek organizasyona veda etti.

AA

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