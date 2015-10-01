Fenerbahçe finalde!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Real Madrid’i 84-75 yenen Fenerbahçe, finale yükseldi ve Olympiakos’un rakibi oldu.

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Basketbolda Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı Final Four, İstanbul’da başladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Eurolague’de normal sezonu 5. sırada bitirmiş ve play-off’da Yunan ekibi Panatkinaikos ile eşleşmişti. Fenerbahçe Panatkinaikos’u 3-0 ile geçerek adını Final-Four’a yazdırmıştı.

1. ÇEYREK

FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 21-13

2. ÇEYREK (İLK YARI SONUCU)

FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 44-34

3. ÇEYREK

FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 63-50

4. ÇEYREK (MAÇ SONUCU)

FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 84-75