Fenerbahçe finalde!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Real Madrid’i 84-75 yenen Fenerbahçe, finale yükseldi ve Olympiakos’un rakibi oldu.
Basketbolda Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı Final Four, İstanbul’da başladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Eurolague’de normal sezonu 5. sırada bitirmiş ve play-off’da Yunan ekibi Panatkinaikos ile eşleşmişti. Fenerbahçe Panatkinaikos’u 3-0 ile geçerek adını Final-Four’a yazdırmıştı.
1. ÇEYREK
FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 21-13
2. ÇEYREK (İLK YARI SONUCU)
FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 44-34
3. ÇEYREK
FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 63-50
4. ÇEYREK (MAÇ SONUCU)
FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 84-75
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 84...
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