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Avrupa'nın Güçlü Medyası

FIFA Dünya Kupası kararını açıkladı

FIFA, 2026’dan itibaren Dünya Kupası’na 48 takımın katılacağını açıkladı.

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FIFA Dünya Kupası kararını açıkladı

FIFA, 2026’dan itibaren Dünya Kupası’na 48 takımın katılacağını açıkladı.

İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi’nde toplanan FIFA Konseyi, 2026’dan itibaren Dünya Kupası’na 48 takımın katılması teklifini, oy birliğiyle kabul etti.

Yeni statü doğrultusunda, 3’erli 16 grupta mücadele edecek 48 takımdan 32’si, üst tura yükselecek. Bu aşamadan sonra eleme usulü maçlara geçilecek.

Avrupa dışındaki konfederasyonların katılımının artması ve organizasyondan elde edilen gelirin yükselmesinin amaçlandığı yeni formata göre, turnuva boyunca yapılacak karşılaşma sayısı, 64’ten 80’e çıkacak.

Rusya’nın 2018’de, Katar’ın 2022’de ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası’nı, 2026’da düzenleyecek ülke ise henüz belirlenmedi.

KAYNAK AA

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