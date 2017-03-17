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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

FİFA’nın Katar kararı

FIFA, 2022’de Katar’da yapılması kararlaştırılan Dünya Kupası hakkında kararını açıkladı.

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FİFA’nın Katar kararı

Körfez ülkelerinin Katar’a başlattığı abluka krizinin ardından FIFA, Dünya Kupası ile ilgili kritik kararını açıkladı.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası Katar’da düzenlenecek.

Haber7

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