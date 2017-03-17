FİFA’nın Katar kararı

FIFA, 2022’de Katar’da yapılması kararlaştırılan Dünya Kupası hakkında kararını açıkladı.
Körfez ülkelerinin Katar’a başlattığı abluka krizinin ardından FIFA, Dünya Kupası ile ilgili kritik kararını açıkladı.
FIFA’dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası Katar’da düzenlenecek.
Haber7
FIFA, 2022'de Katar'da yapılması kararlaştırılan Dünya Kupas...
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