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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Futbol Federasyonu Başkanı ve oğlu gözaltına alındı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Vilar ve oğlu Gorka Vilar, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Futbol Federasyonu Başkanı ve oğlu gözaltına alındı

İspanya futbolu yolsuzluk iddialarıyla sallanıyor. Daha önce birçok dünyaca ünlü yıldız hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmaları bu defa ise İspanya Futbol Federasyonuna sıçradı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Vilar ve oğlu Gorka Vilar, yürütülen soruşturmalar bağlamında gözaltına alındı. İspanyol polisi federasyon binasında aramalarına devam ederken, federasyonun mali başkan yardımcısı Juan Padron’un da gözaltına alındı.

Maria Vilar, evrakta sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve yolsuzluk gibi suçlamalardan yargılanacak.

İHA

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