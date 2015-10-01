Galatasaray’a bir Hollandalı daha! Teklif yapıldı

PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan Galatasaray, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luciano Narsingh’in menajeriyle de masaya oturdu
Alman yıldızı Podolski’yi satmaya hazırlanan Galatasaray, hücumu iki isimle güçlendirecek. PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan sarı-kırmızılılar, kulübüne yazılı teklifini yaptı.
Listedeki diğer ismin ise Luciano Narsingh olduğu ortaya çıktı. PSV ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Narsingh’in menajerinin İstanbul’a geldiği ve Taksim’deki Divan Otel’de Başkan Dursun Özbek’le görüştüğü öğrenildi.
SNEİJDER’İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI
Hollandalı yıldızla el sıkışıldığı anda kulübü ile masaya oturulacak. PSV’de bu sezon yedek kalmaya başlayan Narsingh, sağ kanatta ve forvette görev yapabiliyor.
1990 doğumlu çok yönlü hücum oyuncusunu Sneijder, milli takımdan iyi tanıyor. Riekerink ise bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde PSV’nin oynadığı maçları takip etti ve Narsingh’le ilgili yönetimine olumlu görüş verdi.
KAYNAK SABAH
İstanbul Ortaköy’de yeni yıl gecesi yaşanan terör olayına d...
PAOK'un sol açığı Garry Rodrigues'le anlaşan Galatasaray, PS...
WhatsApp, bundan sonra işletim sistemi sürümü eskide kalan v...
Reina’da yaralanan Türk uyruklu Belçika vatandaşları Berkan ...
Başta Hollanda olmak üzere komşu ülkelerden de gelenlerle yü...
Avrupa ekonomisi, artan siyasi belirsizlikler ve zayıf makro...
Geçtiğimiz aylarda Hollanda'da çok tartışılan önergenin şimd...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yol...
T. C. Hannover Başkonsolosluğu’ndan diğer temsilciliklere ör...
Dünya’da yaşana olaylara, insanlara uyarlamanız dileği ile s...