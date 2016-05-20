UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi belli oldu.
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti.
UEFA’DA GALATASARAY’IN RAKİBİ ÖSTERSUNDS
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi İsveç ekibi Östersunds oldu. İlk maç İsveç’te oynanacak.
GALATASARAY TURU GEÇERSE 3. ÖN ELEME’DE SERİBAŞI
Temsilcimiz Galatasaray, Östersunds’ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’na kalacak. Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu’na seri başı olarak katılacak.
PEKİ GALATASARAY’IN MAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Galatasaray 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçı 13 Temmuz Perşembe günü İsveç’te oynayacak. Rövanş ise 20 Temmuz’ Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda olacak.
3. ÖN ELEME TURU’NDA FENERBAHÇE VE GALATASARAY
Bu arada bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılacak.
Galatasaray’ın da Östersunds’u geçmesi halinde, 3. Ön Eleme Turu’nda iki takımla yer alacağız.
İki temsilcimiz de 3. Ön Eleme Turu’na seri başı olarak katılacak.
Haber7
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