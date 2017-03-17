Hasan Salar, Belçika’da futbol kulübüne başkan oldu

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İşçi bir ailenin ilk çocuğu olarak doğma büyüme Saint-Josse’lu olan Hasan Salar, üç yıldır veteran takımında oynadığı Saint-Josse kulübüne hedef büyütmek için başkanlık koltuğuna oturdu.

Yenivatan’a verdiği özel röportajda, kendisinin zaten kulübün yabancısı olmadığını belirten Hasan Salar, verdiği demeçte “Bir önceki başkanla aramız çok iyiydi. Ama başkan belli bir yaşa geldiği için emekli olacağını söyledi. Beni çağırdı ve beni başkanlığa layık gördüğünü söyledi. Gittim kendisiyle görüştüm. Daha sonra Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’la da görüştüm. O da uygun gördükten sonra başkanlığa talip olduğumu açıkladım ve ardından başkan oldum.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz şampiyon olmak”

İlk senede hedeflerinin kulüp olarak şampiyon olmak ve bir üst lige yükselmek olduğunu ifade eden İşadamı Hasan Salar, “Ayağımızın tozuyla transferlere de başladık. Şu anda kulüpte birçok yeni oyuncularımız var. Aslında kadroyu baştan sona değiştirdik çünkü geçen yılki futbolcuların birçoğu pek verimli olamamışlar. Bu sene kulübe faydalı olacaklarını düşündüğümüz futbolcuları transfer ettik. Hedefimiz bu sene şampiyonluk.” diye konuştu

Ayrıca altyapıya da önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Hasan Salar, “U5’ten U21’e kadar takımlarımız mevcut. Bu sene üç tane bayan takımı da kurduk. Bu yıl yaklaşık 350 tane genç yetenek yazıldı ve şu anda hazırda bekliyorlar. Başka bir büyük proje ise, bu tesislerin tüm çehresi belediyenin sayesinde yenilenecek. O olduğu vakit kulüp daha başarılı olacak.” dedi.

Saint-Josse belediyesi sakinlerine de bir mesajı olan Hasan Salar, tüm vatandaşları kulübe sahip çıkmalarını ve maçlarını takip etmeleri üzere çağrıda bulundu.

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak takımın teknik heyeti Abdel Mzoudi ile Ayhan Çınar’dan oluşurken, Soner Çil, Dündar Yavaş ile Koray Çetin, Başkan Hasan Salar’ın yardımcılığını üstlendiler.

Haber/Fotoğraflar: Cafer Yıldırımer