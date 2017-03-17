Hollanda’da Avrupa Futbol Şampiyonası’na terör tehdidi

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DAEŞ’e ait olduğu belirlenen bir chat sayfasında terör örgütünün Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan Galgenwaard stadyumunda 19 Temmuz tarihinde İngiltere-İskoçya arasında oynanacak karşılaşmada terör saldırısı düzenleyeceklerini paylaştığı bildirildi.

Terörle Mücadele ve Ulusal Güvenlik Koordinatörlüğü NCTV, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda terör tehdidi ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu. NCTV basın sözcüsü, paylaşılan bilgilerden haberdar olduklarını ve gereken önlemleri aldıklarını ifade etti.

Polisin de konuyla ilgili bilgisi olduğu ve Şampiyona’da terör önlemi aldıklarını, daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirttiği aktarıldı.

Şampiyona’nın organize eden firmanın sözcüsü de NCTV ile ortak hareket ettiklerini bildirerek, tehdidi ciddiye aldıklarını belirtti.

SONHABER.EU