Hollanda’da büyük kutlama Ekim’de

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Türkiye’deki kutlamaların ardından bir açıklama yapan Aykut Torunoğulları, Beşiktaş’a gönül vermiş herkese teşekkür ettiği açıklamasında, Hollanda Beşiktaşlılar Derneği olarak Hollanda’da Beşiktaş’a yakışır bir kutlama yapacaklarını söyledi.

Ardından bir basın bildirisi yayınlayan Torunoğulları’nın bildirisi şöyle:

Beşiktaşımız 2016-2017 sezonunu rakiplerine göre üstün bir oyun oynayarak Şampiyon tamamladı.

25 yıl sonra üst üste 2.kez Şampiyon oldu.

Hedefimiz gelecek sezonda 3 yıldızlı forma ile üst üste 3. kez Şampiyon olmaktır.

Beşiktaşımızın bu başarısında da büyük emeği olan başkanımız, Sayın Fikret Orman ve Yönetim Kuruluna; Beşiktaş tarihinde üst üste 2 Şampiyonluk yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş ve teknik ekibine; hem Avrupa’da hem Ligde olağanüstü bir performans gösteren değerleri tartışılmaz futbolcularımıza, bütün kulüp çalışanlarına ve tabiki erişilmez, yarışılmaz Büyük Beşiktaş Taraftarına, şahsım ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği adına sonsuz Teşekkür ediyorum.

Şampiyonluğumuz Büyük Beşiktaş Camiasına hayırlı olsun.

Hollanda Beşiktaşlılar Derneği olarak bu Şampiyonluk sevincini Hollanda’da büyük bir şölen ile kutlayacağız.” dedi

Ramazan ayının ardından gurbetçilerin Türkiye tatili gerekçesi ile Hollanda’daki kutlamların Ekim ayında belirlenecek bir tarihte gerçekleştirileceğini belirten Torunoğulları, kutlamaya başkan Fikret Orman başta olmak üzere Türkiye’den seçkin davetlilerin katılacağını söyledi.

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