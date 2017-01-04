Hollandalılar hazırlık maçına gelmiyor

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Fenerbahçe’nin Antalya’daki kampta hazırlık maçı oynayacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, Türkiye’ye yaşanan terör olaylarından dolayı gelmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekti.

Öte yandan sarı-lacivertliler, yarın saat 14.00’te özel uçakla Antalya’ya gidecek ve 12 Ocak’a kadar kamp yapacak.