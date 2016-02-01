Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İlke Özyüksel: Hedefim yeniden olimpiyatlar

Modern pentatlon branşında Türkiye’yi ilk kez olimpiyatlarda temsil eden İlke Özyüksel, yeniden olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini söyledi.

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İlke Özyüksel: Hedefim yeniden olimpiyatlar

İlke Özyüksel, yaptığı açıklamada, milli takıma ilişkin “Hedefim yeniden olimpiyatlar. Güzel bir ekibiz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Hedefimiz yurt dışında madalya ve yeni dünya rekorları. Yarışmalardaki derecelere bakıldığında bu ortaya çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de 23-27 Şubat’ta düzenlenecek 2017 yılının uluslararası ilk faaliyeti Biathle/Triathle Dünya Şampiyonası’nı kendisi için 2016 Rio’dan sonra bir başlangıç olarak kabul ettiğini vurgulayan İlke, bu şampiyonada iyi sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Tokyo’da 2020’de yapılacak olimpiyatlar için kota müsabakalarının 2019’da başlayacağını ifade eden İlke, ABD’deki organizasyonda dünya sıralamasında ilk 6’nın içinde yer almak istediğini kaydetti.

KAYNAK AA

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