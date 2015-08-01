İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın çift kadınlar müsabakalarında milli tenisçi İpek Soylu ve partneri Maria Irigoyen, Çek Krejcikova ve Kazak Voskoboeva çiftine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın çift kadınlar müsabakalarında milli tenisçi İpek Soylu ve partneri Arjantinli Maria Irigoyen, Çek Barbora Krejcikova ve Kazak Galina Voskoboeva çiftine 2-1 yenilerek elendi.
Melbourne kentinde devam eden turnuvanın çift kadınlar ana tablo ilk tur maçında Soylu-Irigoyen ile Krejcikova-Voskoboeva çiftleri karşılaştı.
İlk seti 6-4 kaybeden Soylu-Irigoyen ikilisi, ikinci seti 6-4 kazanarak eşitliği yakaladı. Soylu-Irigoyen çifti, üçüncü seti yine aynı skorla 6-4 kaybederek maçtan 2-1 yenik ayrılıp turnuvaya veda etti.
KAYNAK AA
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çift kadınlar müsabakala...
İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede ...
İngiliz hükümeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek h...
ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump'ın BM Te...
Türk tırlarından Avrupa’ya geçiş ücreti alınması uygulamasın...
Hollanda'da Kasım ayından bu yana etkili olan grip salgınını...
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polisin kestiği cezala...
Hollanda'da cezaevinde bulunan bir kişinin sağlık kontrolü i...
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurul...
Hollanda Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Schultz Temsilciler Mec...