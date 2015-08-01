Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın çift kadınlar müsabakalarında milli tenisçi İpek Soylu ve partneri Maria Irigoyen, Çek Krejcikova ve Kazak Voskoboeva çiftine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

A+A-

İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın çift kadınlar müsabakalarında milli tenisçi İpek Soylu ve partneri Arjantinli Maria Irigoyen, Çek Barbora Krejcikova ve Kazak Galina Voskoboeva çiftine 2-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde devam eden turnuvanın çift kadınlar ana tablo ilk tur maçında Soylu-Irigoyen ile Krejcikova-Voskoboeva çiftleri karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden Soylu-Irigoyen ikilisi, ikinci seti 6-4 kazanarak eşitliği yakaladı. Soylu-Irigoyen çifti, üçüncü seti yine aynı skorla 6-4 kaybederek maçtan 2-1 yenik ayrılıp turnuvaya veda etti.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Namaz kıldı ortalık karıştı! “Sınır dışı edin” Namaz kıldı ortalık karıştı! “Sını...

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın Dubai seyahatinde arkadaşlarıyla bir camiye gidip namaz kılması, sosyal medyayı sar...

Samsunspor’a Hollandalı golcü Samsunspor’a Hollandalı golcü

Samsunspor Sportif direktör Zeren, "Teknik direktörümüzün istediği doğrultusunda bir forvet oyuncusu daha alma ihtiyacı duyduk ve Holla...

Çağla Büyükakçay, Fransız tenisçi Dodin ile eşleşti Çağla Büyükakçay, Fransız tenisçi Dodin ...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda Fransız t...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti İpek Soylu-Maria Irigoyen...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çift kadınlar müsabakala...

İspanya Kralından Türkiye turizmine destek İspanya Kralından Türkiye...

İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede ...

İngiltere’den Astana toplantısına destek İngiltere’den Astan...

İngiliz hükümeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek h...

Trump’ın BM adayı Müslümanların kayıt altına alınmasına karşı Trump’ın BM adayı M...

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump'ın BM Te...

Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ücreti mahkemeye taşınıyor Avrupa’da Türk tırlarında...

Türk tırlarından Avrupa’ya geçiş ücreti alınması uygulamasın...

Hollanda’da grip salgını devam ediyor Hollanda’da grip sa...

Hollanda'da Kasım ayından bu yana etkili olan grip salgınını...

” Polis devletin para kazanması için ceza kesemez ” ” Polis devletin pa...

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polisin kestiği cezala...

Cezaevinden kaçtı, polis heryerde onu arıyor Cezaevinden kaçtı, polis ...

Hollanda'da cezaevinde bulunan bir kişinin sağlık kontrolü i...

Saadet Partisi’nden referandum kararı Saadet Partisi’nden...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurul...

Gündüz de hız sınırı 130 km olacak Gündüz de hız sınırı 130 ...

Hollanda Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Schultz Temsilciler Mec...

VIDEO GALERİ