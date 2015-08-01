İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın çift kadınlar müsabakalarında milli tenisçi İpek Soylu ve partneri Maria Irigoyen, Çek Krejcikova ve Kazak Voskoboeva çiftine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.