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Kadın buz hokeyciler tarihe geçmek istiyor

İzlanda’da düzenlenecek 2. Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’na katılacak Kadın Milli Takımı, madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

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Kadın buz hokeyciler tarihe geçmek istiyor

Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı Antrenörü Çağrı Karabulut, kaptan Refika Yılmaz ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Hazırlıklarını Ankara’da sürdüren milli takımda antrenör Karabulut, Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda İzlanda, İspanya, Yeni Zelanda, Meksika ve Romanya ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı’nın 3 yıl içerisinde çok geliştiğini vurgulayan Karabulut, “İzlanda’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’ndan (2. klasman) madalya çıkarırsak, ülkemiz için tarihi bir başarı olacak. Amacımız bu gruptan madalya çıkarmak. Tabii ki 1-2 maç kazanmak da tarihi başarı ama bizim amacımız maç kazanmaktan çok madalya çıkarmak.” dedi.

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“Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz”
Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı Kaptanı Refika Yılmaz da Dünya Şampiyonası’nda tekrar 2. klasmanda mücadele edecek olmalarının önemine dikkati çekerek, “Madalya alırsak Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz. Buz hokeyi tarihini yeniden değiştirmiş olacağız.” dedi.

İzlanda'da düzenlenecek Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na (2. klasman) katılacak Kadın Milli Takımı, madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. ( Emre Şenoğlu - Anadolu Ajansı )

İzlanda’da düzenlenecek Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’na (2. klasman) katılacak Kadın Milli Takımı, madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. ( Emre Şenoğlu – Anadolu Ajansı )

Başkan Akay, takıma güveniyor
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay ise grupta güçlü ülkelerin kendilerini beklediğini dile getirerek, “Grupta birinci olacak ülke 2 A klasmanına çıkacak. Bizim hedefimiz de öncelikle grubumuzda başarılı bir mücadele gerçekleştirip, bir üst klasmana çıkabilmek. Zor olacak ama her zaman ben sporcularıma güveniyorum.” diye konuştu.

KAYNAK AA

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