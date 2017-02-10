Kayaklı koşucular EYOF’ta iddialı

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Erzurum’da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) Türkiye’yi temsil edecek Kayaklı Koşu Milli Takımı, organizasyonda iyi derece elde ederek bu branşta ilk madalyayı kazanmayı hedefliyor.

Erzurum’da 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak EYOF 2017 için hazırlanan 8 kişilik Kayaklı Koşu Milli Takımı, Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi’nde yoğun şekilde antrenmanlarına devam ediyor.

Takım olarak ilk kez Türkiye’yi temsil etmek için organizasyona katılacak milli sporcular, yarışlarda madalya alabilmek için ter döküyor.

Kayaklı koşu branş sorumlusu Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EYOF 2017’nin Türkiye’de yapılacağından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz, Türkiye’ye gelen misafirlerin memnun şekilde ayrılmaları için federasyonun da güzel çalışmalar yürüttüğünü ve Erzurum’un bu organizasyon için hazır olduğunu aktardı.

Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi kayak kültürü çok iyi olan ülkelerle yarışacaklarını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu ülkeler bizden biraz ilerideler ama biz de onlara yakınız. Altyapıdaki çocuklarımızdan gelecek için beklentimiz çok yüksek ve altyapımızı çok daha iyi hazırlıyoruz. Federasyonumuz her türlü imkanı seferber etmiş vaziyette. Hedefimiz kayaklı koşuda ilk 10’a girip madalya kazanmak. Rakiplerimizin bizden artıları fazla ama biz de yurt dışında ve yurt içi çalışmalarımızla onlara yakınız.”

Milli takım sporcularından Melike Aslan, yaklaşık 8 yıldır kayak yaptığını söyledi. Yarışmalara uzun süredir hazırlandıklarını dile getiren Melike Aslan, “Antrenmanlarımız çok iyi ve yorucu gidiyor. Hedeflerimize ulaşmak için efor sarf ettik. Bu spora arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Hedefim şu ana kadar Türkiye’de bayanlar arasındaki yapılan en iyi dereceyi yapmak. Çok iyi çalıştık. İnşallah hedefim gerçekleşir.” diye görüş belirtti.

KAYNAK AA