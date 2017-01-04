Madalyaya doymuyor

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Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya henüz iki yıllık judocu olmasına karşın katıldığı bölgesel ve ulusal yarışmalarda 24 madalya kazandı.

13 yaşındaki sporcu, bugüne dek 3 kez Türkiye şampiyonu ve 1 kez Türkiye ikincisi olduğunu, bölgesel turnuvalarda ise 20 kez kürsüye çıktığını belirterek, “İki yıldır judo yapıyorum. Eğlenceli ve zevkli olduğu için bu spor dalını seçtim. En büyük hedefim gelecekte ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek” dedi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Ali Atmaca ise Sümeyye Kaya’nın katıldığı hemen her turnuvada madalya kazandığını belirterek, “Sümeyye gerçekten çok yetenekli bir judocu. Güçlü ve son derece teknik. İleride milli takımın değişmez isimlerinden biri olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.