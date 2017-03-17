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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim görevinden ayrıldı

TFF yaptığı açıklamada Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim’in görevinden ayrıldığını bildirdi.

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Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim görevinden ayrıldı

Türkiye Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim ile yapılan görüşmenin ardından TFF yayımladığı bildiride, karşılıklı anlaşarak hocanın görevinden ayrıldığını duyurdu.

TFF’nin açıklaması:

Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan birtakım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye’de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.

SONHABER.EU

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