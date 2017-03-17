Millilerimiz Hollanda’yı 3-2’yle Geçti

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Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan A Erkek Voleybol Milli Takımımızın Başantrenörü Josko Milenkoski, “Çok zor bir maçtı ve 5 setin oynandığı bu zorlu müsabakadan çok önemli bir zaferle ayrıldık. Bu galibiyetin, önümüzdeki etaplar için psikolojik olarak daha da yukarıya çekeceğine inanıyorum. Takımım potansiyeline yakın bir mücadele sergiledi. Takım olarak gerçekten çok yorulduk. Sakatlıklardan dolayı çok fazla değişiklik şansımız olmuyor. Özellikle orta oyuncularımızın alternatifleri yok ve inanılmaz bir efor sarfediyorlar. Karşımızda bu kadar geniş bir kadrosu olan Hollanda vardı ve bu galibiyet bize bu şartlarda daha da büyük bir moral oldu. Şimdi birkaç gün dinlenme şansımız var. Umuyorum ki ikinci etap’ta, Japonya’da daha fazla dinlenme imkanı bulmuş ve daha iyi hazırlanmış bir milli takım olacak“ şeklinde ifadelerde bulundu.

A Erkek Voleybol Milli Takım Oyuncusu Mustafa Koç ise, “Uzun ve yorucu bir lig maratonundan sonra milli takım dönemi çok yorucu geçiyor. Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde arka arkaya oynadığımız beş üst düzey karşılaşmanın ardından birçok sakat verdik ve bu yorgunlukla ve dar kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle orta oyuncu rotasyonumuz yok gibi. Bu da daha fazla yorulmamıza neden oluyor. Gün geçtikçe daha iyi bir takım haline geldiğimize inanıyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen üç maçımızı da kazandık. Herkesin emeğine sağlık“ dedi.

Saat 17.30’da, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak gruptaki diğer karşılaşmada ise Mısır ile Çin karşı karşıya gelecek.

C2 Grubu’nda oluşan puan durumu şöyle;

TAKIM MAÇ G M PUAN

TÜRKİYE 3 3 0 7

ÇİN 2 1 1 4

HOLLANDA3 1 2 4

MISIR 2 0 2 0

Ankara’da tamamlanan C2 Grubu karşılaşmalarının ardından turnuva, E2 Grubu maçları için 09-10-11 Haziran 2017 tarihlerinde Japonya’nın Takasaki şehrine taşınacak. Takasaki’deki karşılaşmalarda Türkiye, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Slovenya ile oynayacak.

2’nci Grup’un son grup mücadeleleri 16-17-18 Haziran 2017 tarihlerinde Çin’in Kunshan şehrinde oynanacak. G2 Grubu’nda mücadele edecek olan A Erkek Voleybol Milli Takımımız, ev sahibi Çin, Japonya ve Avustralya ile karşılaşacak.

Turnuva Statüsü

Tüm grup maçlarının sonlanmasının ardından grup sıralamasına göre tüm takımların aldıkları galibiyetler ve puanlar bir havuzda birleşecek. Tüm takımlar içinde en çok galibiyeti alan 3 takımın yanı sıra ev sahibi Avustralya’nın da katılımıyla FIVB World League 2’nci Grup Final Etabı, 24-25 Haziran tarihlerinde Avustralya’nın Gold Coast şehrinde organize edilecek.

Mustafa Koyuncu