Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Namaz kıldı ortalık karıştı! “Sınır dışı edin”

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua’nın Dubai seyahatinde arkadaşlarıyla bir camiye gidip namaz kılması, sosyal medyayı sarstı.

A+A-

Namaz kıldı ortalık karıştı! “Sınır dışı edin”

Britanyalı boksör, cami içerisinde çekilmiş fotoğrafını ‘İkindi namazında kardeşime katılmak harikaydı’ notuyla paylaştı.

Müslüman olmayan Joshua’yı namaz kılarken gören bazı ırkçı ve İslam karşıtı hayranları çılgına döndü.

27 yaşındaki boksöre birçok hakaret tweeti atılırken, Terry Johnson isimli sosyal medya kullanıcısı İngiltere Başbakanı Theresa May’den ünlü sporcuyu sınır dışı etmesini istedi: ‘Ülkemi hemen terk et, Mrs May bunu sınır dışı edin.’

qgrnS_1484725094_2295

Joshua’ya kızan birçok hayranı artık Twitter’da kendisini takip etmeyeceklerini yazdı, içlerinden biri ‘Artık seni izlemeyeceğim’ dedi. Bazıları ise boksörün aslında uzun süredir Müslüman olduğunu ancak bunu duyurmadığını savundu.

tVDOv_1484725116_7467

Birçok Twitter kullanıcısı ise, 29 Nisan’da Ukraynalı Klitchko ile maça çıkacak Joshua’ya karşı rakibini destekleyeceğini aktardı.

PJXk1_1484725135_3379

KAYNAK HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Samsunspor’a Hollandalı golcü Samsunspor’a Hollandalı golcü

Samsunspor Sportif direktör Zeren, "Teknik direktörümüzün istediği doğrultusunda bir forvet oyuncusu daha alma ihtiyacı duyduk ve Holla...

Çağla Büyükakçay, Fransız tenisçi Dodin ile eşleşti Çağla Büyükakçay, Fransız tenisçi Dodin ...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda Fransız t...

FIFA Dünya Kupası kararını açıkladı FIFA Dünya Kupası kararını açıkladı...

FIFA, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını açıkladı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Yanlışlıkla mülteci kampını bombaladılar: 100 ölü Yanlışlıkla mülteci kampı...

Nijerya ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlen...

Vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru! Vatandaşlıktan çıkmak içi...

Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için ...

Namaz kıldı ortalık karıştı! “Sınır dışı edin” Namaz kıldı ortalık karış...

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın Dubai se...

AB terörle mücadelede halka orantısız güç kullanıyor AB terörle mücadelede hal...

Türkiye'yi eleştiren Almanya ve Fransa'nın terörle mücadele ...

İspanya’da polisler gösteri yaptı İspanya’da polisler...

İspanya ulusal polisi ile Katalonya ve Bask yerel polisleri,...

Çin’de kömür madeninde göçük : 9 ölü Çin’de kömür madeni...

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte...

Fransa’da halka çağrı: Elektriği az kullanın Fransa’da halka çağ...

Fransa'da soğuk havaya karşı hazırlık yapılıyor. Fransız yet...

Kadınlara özel koltuk! Kadınlara özel koltuk!

Air India, yalnız bir kadın yolcunun tacize uğraması sonunda...

Rutte’nin PVV açıklaması tartışma başlattı Rutte’nin PVV açıkl...

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin mart ayındaki seçim sonras...

Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyüğü olacak Bilkent Şehir Hastanesi A...

Ankara'da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi bittiğin...

VIDEO GALERİ