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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Operasyon büyüyor, Emre Belözoğlu ifade veriyor

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon genişliyor. Fenerbahçeli Ozan Tufan’ın ardından şimdi de Emre Belözoğlu ile Volkan Şen ifade veriyor.

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Operasyon büyüyor, Emre Belözoğlu ifade veriyor

Soruşturma kapsamında Başakşehir’in futbolcusu Emre Belözoğlu’nun ve Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen’in ifadesi alınıyor. İlerleyen saatlerde de ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu da ifade verecek.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon genişletildi. Komutanlık yurda kaçak yollarla sokulan lüks araçları satın alan kişilerin tek tek ifadesine başvuruyor.

EMRE BELÖZOĞLU VE VOLKAN ŞEN İFADE VERİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ünlü futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen’in ifadesinin alındığı öğrenildi. Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu ve Volkan Şen, öğlen saatlerinde geldiği Jandarma’da ifade veriyor.

TAYFUR HAVUTÇU İFADE VERECEK

İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu’nun da ifade vereceği belirtildi. Bu kişilerin yurda sokulan kaçak araçlardan temin ettikleri, sonradan elden çıkardıkları iddia edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.

Sabah

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