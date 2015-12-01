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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Paralimpik milli okçudan altın madalya

Paralimpik milli okçu Oğuzhan Polat, 3. Fazza Uluslararası Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

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Paralimpik milli okçudan altın madalya

Paralimpik milli okçu Oğuzhan Polat, 3. Fazza Uluslararası Okçuluk Şampiyonası’nda klasik yayda altın madalyanın sahibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda Oğuzhan, klasik yay finalinde Malezyalı Suresh Salvatamby ile altın madalya mücadelesi verdi. Rakibini 6-0 yenen milli okçu, altın madalyaya uzandı.

Salvatamby gümüş madalyada kalırken, Çekya’dan Martin Chaloupsky de bronz madalya elde etti.

KAYNAK AA

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