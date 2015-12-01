Paralimpik milli okçudan altın madalya

Paralimpik milli okçu Oğuzhan Polat, 3. Fazza Uluslararası Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Paralimpik milli okçu Oğuzhan Polat, 3. Fazza Uluslararası Okçuluk Şampiyonası’nda klasik yayda altın madalyanın sahibi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda Oğuzhan, klasik yay finalinde Malezyalı Suresh Salvatamby ile altın madalya mücadelesi verdi. Rakibini 6-0 yenen milli okçu, altın madalyaya uzandı.
Salvatamby gümüş madalyada kalırken, Çekya’dan Martin Chaloupsky de bronz madalya elde etti.
KAYNAK AA
Hollanda'da 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan genel seçim...
İngiliz hükümetine AB’den ayrılma sürecini başlatacak 50. ma...
Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı şüpheli paket tespit ed...
HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 ...
Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi P...
Hollanda'da ameliyat odasında sinek görülmesi üzerine ameliy...
Avrupa Adalet Divanı, terör örgütüne destek verenlerin sığın...
Hollanda’nın Zwolle şehrinde oturan sapık Hollandalı babaya ...
Yarından sonra Türkiye’ye resmi bir ziyaret için gidecek ola...
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın, kara para akl...