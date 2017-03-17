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Şampiyonlar Ligi maçları Facebook’ta

Fox Sports ve Facebook, 2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarının yayını için anlaşmaya vardı.

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Şampiyonlar Ligi maçları Facebook’ta

Önümüzdeki sezon Fox Sports’un Facebook sayfası toplam 30 Şampiyonlar Ligi maçını ABD içine canlı yayınlayacak. Son Şampiyonlar Ligi finali bu kanalda 34 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Fox Sports ve Facebook, 2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarının yayını için anlaşmaya vardı. Fox’tan yapılan açıklamaya göre Fox Sports’un Facebook sayfası Eylül’de grup etabından başlayarak toplam 30 Şampiyonlar Ligi maçını ABD içindeki kullanıcılara canlı yayınlayacak.

Anlaşmaya göre grup etabında her maç günü ikişerden toplam 24 maç, ayrıca 1/ 16 turunda 4 ve çeyrek finalde 4 maç Fox Sports Facebook ve Fox Deportes Facebook sayfalarından ABD içine yayınlanacak.

Fox Sports, Real Madrid ile Juventus arasındaki 2016-17 sezonu Şampiyonlar Ligi maçını Facebook’tan yayınlamış, bu yayın 34 milyon kullanıcıya ve 98 milyon etkileşime ulaşmıştı.

NTV

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