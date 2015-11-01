Samsunspor’a Hollandalı golcü

Samsunspor Sportif direktör Zeren, “Teknik direktörümüzün istediği doğrultusunda bir forvet oyuncusu daha alma ihtiyacı duyduk ve Hollandalı Jeroen Lumu ile prensip anlaşmasına vardık.” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Avusturya 1. Lig takımlarından St. Pölten’in formasını giyen Hollandalı Jeroen Lumu ile prensip anlaşmasına vardı.
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, basın mensuplarına, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Takıma takviye yapmak için transfer çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüklerini belirten Zeren, “Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için eski futbolcumuz Eldin Adiloviç ile anlaşmıştık. Teknik direktörümüzün istediği doğrultusunda bir forvet oyuncusu daha alma ihtiyacı duyduk ve Hollandalı Jeroen Lumu ile prensip anlaşmasına vardık.” dedi.
Kayserispor’dan sağ bek Ertam Reşmen ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan Ahmet Burak Solakel ile de anlaşmaya vardıklarını dile getiren Zeren, futbolcuların yarın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşme imzalayacağını kaydetti.
KAYNAK AA
Air India, yalnız bir kadın yolcunun tacize uğraması sonunda...
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin mart ayındaki seçim sonras...
Ankara'da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi bittiğin...
Samsunspor Sportif direktör Zeren, "Teknik direktörümüzün is...
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılırken...
Hollanda'da çocuk pornosundan daha önce gözaltına alınan dok...
Hollanda'da son dönemlerde büyük ve bilinen markaların iflas...
Hollanda'da yaşları 19,20 ve 25 olan Amsterdamlı üç gencin M...
Araştırmaya göre Berlin'de 200 bin avroluk bir eve 14 bin av...
Hollanda'nın yine en girişimcileri açık ara Türkler. Holland...