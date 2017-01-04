Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sofuoğlu : “Emeklilik yaşıma geldim”

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk yaşamını en geç 3 yıl içinde sonlandırmayı düşündüğünü söyledi.

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Sofuoğlu : “Emeklilik yaşıma geldim”

Çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya’da, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, sporda 20-30 yaş arasının en güzel yıllar olduğunu ifade etti.

Sofuoğlu, bir sporcunun 20’li yaşlarında gençliğini, 30 yaşında ise tecrübesini kullandığını belirterek, 30 yaşından sonra ise emekliliği düşünmeye başladığını dile getirdi.

“32 yaşındayım ve emeklilik yaşıma geldim.” diyen Sofuoğlu, şöyle konuştu:

“2017 sezonunda yarışıp durumuma bakacağım. Hala şampiyon olabiliyorsam belki bir yıl daha devam edebilirim ama büyük ihtimalle 2-3 yıl içerisinde emekli olmuş olurum. Emekliliği düşünüyorum ama devam etmemdeki en büyük sebep, yetiştirdiğim öğrenciler, daha dünya şampiyonasına çıkacak seviyede değiller. Yetişmeye devam ediyorlar. Toprak Razgatlıoğlu büyük ihtimalle iki yıl sonra dünya şampiyonasında yarışmaya başlayacak ve artık bayrağı devralma seviyesine gelecek.”

“5 sporcuyla dünya şampiyonasında yarışacağız”

Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Harun Çabuk’un gençler kategorisinde yarıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Daha genç yaşlarda Can, Deniz ve Bahattin adında 3 sporcum daha var. Onların başarısını görmek benim başarımdan daha iyi olacaktır. Ben inanıyorum ki 3-4 yıl içerisinde 5 sporcuyla dünya şampiyonasında yarışacağız. Bu rakam size az gelmesin. Motor sporlarında dünya şampiyonasında 5 sporcu yarıştırmak kolay değildir. Ülkemiz motor sporlarında adım adım ilerliyor. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla sporcuyla yarışacağız.”

“Ağabeylerim gibi yarışan bir sporcu olmak istiyordum”

İnsanların her zaman sevdiği işi yapması gerektiğine dikkati çeken Sofuoğlu, öğrenciliği döneminde Türkiye’de motosiklet yarışının olmadığını belirti.

Ağabeylerini örnek aldığını vurgulayan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

“Onlar gibi yarışan bir sporcu olmak istiyordum. Allah daha ilerisini nasip etti. Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarıştım ve şampiyon oldum. İşimi çok severek yaptığım için de hiçbir zaman bıkkınlık gelmedi. Bazen vazgeçtiğim zamanlar oldu ama onlar anlıktı. Yine geri dönüp, işime sarılıp mücadeleme devam ettim. Bunun sonucunda beklediğimizden daha fazla şey Allah tarafından bize verildi.”

KAYNAK AA

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