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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Trabzonlu boksörlerin hedefi dünya şampiyonluğu

Savunma sporlarında dereceler elde eden 17 yaşındaki Yaren Şişman ile 19 yaşındaki Melek Yamak, dünya şampiyonasına birlikte hazırlanıyor.

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Trabzonlu boksörlerin hedefi dünya şampiyonluğu

Trabzon’da 17 yaşındaki Yaren Şişman ile 19 yaşındaki Melek Yamak, kick boksta dünya şampiyonluğu hedefliyor.

İmam Hatip Lisesi 3. sınıfa giden Yaren Şişman, kendisini savunabilmek için judoya başladı. Babasının ısrarı üzerine 5 yıl önce judoyu bırakan Yaren, kick boks kursuna yazıldı.

Zamanla kick boksu seven Yaren Şişman, ilk zamanlarda başarısız olmasına rağmen yılmadı. Yaren, 2014 yılında katıldığı yarışmada yıldızlarda Türkiye şampiyonu olarak madalyayla tanıştı. Genç sporcu, kick boks dışında muay thai ve wushu ile de ilgilendi.

Türkiye üçüncüsü olup milli takıma kadar yükseldi
Muay thaide Türkiye ikinciliği elde eden Yaren’in wushuda Balkan ikinciliği, kick boksta ise dünya ikinciliğini dereceleri bulunuyor.

Melek Yamak ise arkadaşlarını izlemek için 5 yıl önce gittiği kursta boksa ilgi duyarak kendisi de bu sporu yapmaya karar verdi. Zaman içinde arkadaşları boksu bıraksa da yılmayan Melek, bu dalda kendini geliştirmeye devam etti.

Katıldığı yarışmalarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden Melek Yamak, ardından kick boksa yöneldi.

Kick boksta da başarılı olan Melek, Türkiye üçüncüsü olup milli takıma kadar yükseldi.

“Hedefim bu spor dalında dünya şampiyonu olmak”
Yaren Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boks yaptığı için çevresindekilerin başta kendisini yadırgadığını belirterek, derece yaptıkça insanların kendisine ve kick boksa bakış açısının değiştiğini söyledi.

Bir kadının kendisini korumak adına az da olsa kick boks öğrenmesi gerektiğini savunan Yaren, “Kick boks dövüş sporu olarak insanlara ürkütücü gelebiliyor ama sonuç olarak bir spor. Hedefim bu spor dalında dünya şampiyonu olmak. Bu ülkeye, vatana hayırlı evlat olmak, ardından da antrenör olup vatana hayırlı sporcular yetiştirmek istiyorum.” diye konuştu.

“Öz güven, sevgi, saygı ve disiplin kattı”
Melek Yamak ise kick boks ve boksun kendisine öz güven, sevgi, saygı ve disiplin kattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Boks yapmadan öncede konuşmaya bile çekiniyordum. Spor yaptıktan sonra insan kendisini fark ediyor, öz güven kazanıyor. Bunun yanında saygı, sevgi ve disiplinli çalışmayı da öğrendim. Disiplinli çalışmayı öğrenerek elektrik elekronik mühendisliğini kazandım ve okuyorum. Kick boksu da severek yapıyorum ve tek bir hedefim var; o da şampiyonluk. Orada olmayı çok merak ediyorum, hem boksta hem de kick boksta. Allah nasip ederse inşallah zirveyi göreceğim.”

Kaynak AA

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