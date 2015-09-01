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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türk sporcular Hollanda’da 12 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası’nda 6’sı altın olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

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Türk sporcular Hollanda’da 12 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eindhoven kentinde düzenlenen turnuvaya 53 ülkeden bin 212 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye’yi 19’u erkek, 32 sporcu temsil etti.

Büyüklerde 20, gençlerde ise 1 sıklette mücadelen eden ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Hollanda Açık’ta kadınlarda 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 49 kiloda Merve Dinçel, 53 kiloda Durdane Altunel, +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve genç erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.

Erkeklerde 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve 87 kiloda Serdar Yüksel’in gümüş madalya elde ederken, 58 kiloda Mertcan Dolmacı, 63 kiloda Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat ile +87 kiloda Sabit Buğrahan Karakaş üçüncülük kürsüsüne çıktı.

AA

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