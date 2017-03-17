Türkiye Avrupa şampiyonu oldu

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İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye finalde Büyük Britanya ile karşılaştı.

12 Cesur Yürek, Büyük Britanya’yı 76-69’luk skorla mağlup etmeyi başardı ve tarihi bir zafer elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye’de finale kadar 25 sayı, 8.57 ribaund ve 7.86 asist ortalamasıyla turnuvanın yıldızı konumundaki Özgür Gürbudak 25 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Büyük Britanya’da ise Trance Bywater’ın 20 sayısı ve 8 ribaundu yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Turnuvada daha önce rakibini 71-60 mağlup eden Türkiye, namağlup şampiyonluğa ulaşırken 2015 ve 2013’te finalde kaybettiği son üç Avrupa Şampiyonası şampiyonu Büyük Britanya’yı bu kez yenmeyi başardı ve tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakanın ilk çeyreğinde rakibimize üstünlüğümüzü hissettirdik ve özellikle savunmada yarattığımız farkla ilk periyodu 18-10’luk üstünlükle geçtik. İkinci periyotta bir ara rakibimiz farkı kapatsa da son bölümde 12 Cesur Yürek vitesi yeniden artırdı ve devre arasına 36-24’lük üstünlükle girdik.

Üçüncü çeyrekte iki takım da yüksek sayı bulurken 25-22 Britanya üstünlüğü ile biten periyodun sonunda 58-49’luk skorla son çeyreğe avantajlı girdik. Son çeyrekte ise rakip takım yavaş yavaş farkı eritti. İnanılmaz bir heyecana sahne olan son bölümde Özgür Gürbudak sazı eline aldı ve arkadaşlarıyla 12 Cesur Yürek’le şampiyonluğu Türkiye’ye getirdi.

Açık Mert Korkusuz