Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

UEFA, Beşiktaş’a soruşturma açtı

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın evinde Leipzig’i 2-0 yendiği grup maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması açıldı.

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UEFA, Beşiktaş’a soruşturma açtı

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, G Grubu’nda iki takım arasında 26 Eylül’de oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği bildirildi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli olarak devam etmişti.

Haber7

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