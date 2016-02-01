Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ABD’de Türk öğrenci, yeni bir tür galaksi keşfetti

İçlerinde bir Türk araştırma öğrencisinin de bulunduğu araştırmacılar, yeni bir tür galaksi keşfettiler. ABD’de doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil’in keşfettiği galaksiye “Burcin’s Galaxy” ismi verildi.

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ABD’de Türk öğrenci, yeni bir tür galaksi keşfetti

Minnesota Duluth Üniversitesi ve North Carolina Doğal Bilimler Müzesi’ndeki astronomlar, yeni bir tür halka galaksi keşfettiler. PGC 1000714 adı verilen galaksi, bir eliptik çekirdeğe ve iki dış halkaya sahip. Bu bakımdan, evrende türünün bilinen tek örneği. Bu galaksinin Dünya’ya uzaklığı ise yaklaşık olarak 359 milyon ışık yılı.

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Bu keşif çalışması, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı araştırma dergisinde yayınlandı. Dergide bu araştırmayla ilgili olarak yayınlanan makalenin baş yazarı ABD’de doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil. Bu nedenle, bilim dünyasında var olan birçok örneği gibi onu onurlandırmak adına keşfedilen galaksiye “Burcin’s Galaxy”, yani Burçin’in Galaksisi adı verildi. Burçin Mutlu Pakdil, galaksinin oluşumu ile ilgili olarak “İç ve dış halkanın farklı renkleri, bu galaksinin iki farklı oluşum periyodu geçirdiğini gösteriyor.” dedi.

Kaynak: webtekno

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