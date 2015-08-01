Akıllı ayakkabı geliyor

Xiaomi ve Intel işbirliğiyle akıllı ayakkabı Nisan ayında piyasada olacak.
Pekin merkezli Çinli elektronik devi Xiaomi akıllı ürün portföyüne ayakkabıları da ekliyor. Senelik 20 milyar $ cirosu olan ve sektörün 4. büyük oyuncusu durumundaki firma Intel ile işbirliğine giderek Nisan ayında yeni ürününü piyasaya sürecek.
Tüketicilerin gün boyunca kat ettiği mesafe, hız ve yaktığı kalori gibi verileri kaydedecek olan “90 Minutes Ultra Smart Sportswear” isimli ayakkabıların antibakteriyel bir maddeden yapıldığı ve hareketleri yürüme, koşma, tırmanma şeklinde kategorize edebileceği açıklandı.
Fiyatı 44 Dolar
Fiyatı 500$ üzerinde seyreden Nike, Adidas, Lenovo gibi rakiplerinin aksine Xiaomi marka ayakkabıların sadece 44$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. Tüketicilere 60 günlük batarya ömrü de sonan akıllı ayakkabılar erkekler için siyah ve mavi, kadınlar için de siyah ve pembe renklerde üretilecek.
Kayma önleyici kaplamaya, hava yastıklarına sahip olan ayakkabılar gece spor yapanlar için karanlıkta ışık veren led ayrıntılı bir model de üretilecek.
Haber7
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